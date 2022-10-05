Путин опять изменил Конституцию — для "принятия в состав России" аннексированных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о "принятии в состав России" аннексированных территорий Украины — самопровозглашенных ДНР и ЛНР и захваченных частей Запорожской и Херсонской областей.

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Другим своим указом Путин поручил правительству РФ "принять в федеральную собственность объекты использования атомной энергии" Запорожской АЭС, расположенной в оккупированной Запорожской области Украины. Согласно документу, правительство должно создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС".