Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, президент Грузии возмущена

Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и отменил визы в РФ для грузинских граждан. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Визовый режим будет отменен 15 мая.

"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина провокацией.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию в Украине и оккупирует нашу территорию", — написала она в Twitter.

Визовый режим между странами был введен в 2000 году по решению российских властей. С 1 марта 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила въездные визы для россиян. Это случилось по инициативе тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили.

В июле 2019 года Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что перелеты из России возобновятся, когда ситуация в Грузии вернется "в нерусофобское русло".

В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.

В то же время согласно результатам исследования, проведенного в Грузии американским Национально-демократическим институтом (NDI) в декабре 2022 года, почти 70% опрошенных выступают за введение визового режима с Россией. О том, что они не одобряют политику правительства Грузии по отношению к приезжим из России, сообщили 57% опрошенных; 29% респондентов считают подход властей приемлемым; еще 14% не знают или отказались отвечать.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране и выступила против возобновления авиасообщения с Россией.