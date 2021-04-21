Путин отметил отсутствие реакции Запада на предотвращенное покушение на Лукашенко

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, отметил отсутствие реакции Запада на информацию о предотвращении покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, и добавил, что такие попытки извне — это переход всех границ.

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Президент РФ отметил не прекращающиеся недружественные акции в отношении России, на которые Москва реагирует сдержанно и даже скромно. Также он отметил попытки отдельных игроков на мировом рынке силой навязать другим свою волю. По его словам, эта практика перерождается в нечто более опасное.

"Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого "коллективного Запада". Никто этого прост о как бы и не замечают, все делают вид, что вообще ничего не происходит", — сказал Путин.

Он отметил, что можно как угодно относиться к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро или к президенту Украины Виктору Януковичу, "которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота".

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы уже перешли", — продолжил он.

По его сведениям, участники заговора против Лукашенко готовились к массированной кибератаке на Беларусь.

"Чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так просто одним рубильником не сделаешь", — сказал президент.

Лукашенко 17 апреля объявил, что предотвращено покушение на него и похищение его детей. Задержать подозреваемых в подготовке этих преступлений удалось в России после обращения Минска к Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Он также заявил о причастности американских спецслужб к подготовке покушения и госпереворота.