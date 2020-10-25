Путин ответил "без комментариев" по поводу "выплат" Россией денег Байдену

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу заявлений своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что Москва продолжает платить деньги его сопернику на выборах демократу Джо Байдену.

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"Без комментариев", — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В ходе финальных предвыборных дебатов 23 октября Трамп заявил, что Байден "получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина". Американский лидер пояснил, что демократ был в хороших отношениях с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

В конце сентября сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Грассли выяснили, что сын Байдена Хантер получил от Батуриной $3,5 млн. В расследовании сенаторов говорится, что в ноябре 2014 года Батурина перевела эту сумму американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

По поводу этих сведений Владимир Путин сообщил, что у Батуриной наверняка были многочисленные бизнес-контакты с иностранными партнерами. "Есть ли в этом числе американцы — я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", — пояснил российский президент.