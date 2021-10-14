Путин ответил на вопрос о планах оставаться президентом до 84 лет
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", который прошел накануне, 13 октября, дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

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Как пишет портал РБК, журналист спросила главу государства, что он думает о своем преемнике, и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. "Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", — сказал он.

Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. "Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — заметил Путин.

Ранее Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем будущем преемнике и планах баллотироваться на новый президентский срок. В частности, в конце июня глава государства во время прямой линии заявил, что придет время, когда он сможет назвать достойного кандидата на пост президента. "Моя ответственность состоит в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина Россия", — сказал Путин.

Тогда он напомнил, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. Также президент отметил, что руководить страной может человек любой профессии, хотя юридическое образование и знание законов помогают быть главой государства. Однако главное: человек, решивший стать президентом, должен быть готов полностью посвятить значительную часть своей жизни работе, сказал Путин.

До этого Путин говорил, что думает о выборе преемника с 2000 года, но окончательное решение будут принимать граждане. "Неважно, что и как делает действующий лидер, неважно, кого или как он представляет, решающий голос за избирателем", — утверждал он.

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