Путин ответил на вопрос о планах оставаться президентом до 84 лет

Президент России Владимир Путин по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", который прошел накануне, 13 октября, дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

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Как пишет портал РБК, журналист спросила главу государства, что он думает о своем преемнике, и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. "Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", — сказал он.

Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. "Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — заметил Путин.

Ранее Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем будущем преемнике и планах баллотироваться на новый президентский срок. В частности, в конце июня глава государства во время прямой линии заявил, что придет время, когда он сможет назвать достойного кандидата на пост президента. "Моя ответственность состоит в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина Россия", — сказал Путин.

Тогда он напомнил, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. Также президент отметил, что руководить страной может человек любой профессии, хотя юридическое образование и знание законов помогают быть главой государства. Однако главное: человек, решивший стать президентом, должен быть готов полностью посвятить значительную часть своей жизни работе, сказал Путин.

До этого Путин говорил, что думает о выборе преемника с 2000 года, но окончательное решение будут принимать граждане. "Неважно, что и как делает действующий лидер, неважно, кого или как он представляет, решающий голос за избирателем", — утверждал он.