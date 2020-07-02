Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин по итогам голосования по поправкам к Конституции поблагодарил россиян за поддержку и доверие.

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"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие", - сказал он в начале заседания российского организационного комитета "Победа".

Президент напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия изменений в Основной закон, в том числе в сфере совершенствования политической системы, закрепления соцгарантий, укрепления суверенитета и государственной целостности, духовных и нравственных ценностей.

Он также отметил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени. "Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку", - сказал Путин в связи с этим.

"Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. Поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - добавил он.

Путин также заявил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ показывают, что россияне доверяют властям, и власти должны сделать все, чтобы это доверие оправдать.

"Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше, и так называемое расширенное правительство от муниципалитета до президента обязаны сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей", - сказал глава государства.

Вместе с тем, Путин выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок. "У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое", - сказал Путин.

По его словам, жизнь показывает, что власти часто недорабатывают, должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Ранее в четверг "Интерфаксу" в Центризбиркоме сообщили, что за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 млн человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. "То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказал собеседник агентства.

ЦИК к настоящему времени обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по Конституции.