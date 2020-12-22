Путин подписал поправки в закон о неприкосновенности бывших президентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Ранее они были одобрены Государственной думой и Советом Федерации.

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В соответствии с документом, который опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации, экс-президент страны не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности. Также его нельзя задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Лишить бывшего президента неприкосновенности может Совет Федерации после того, как Госдума выдвинет в отношении него обвинения в тяжком преступлении (включая госизмену). Эти обвинения должны быть подтверждены заключениями Верховного и Конституционного судов.

Документ также предусматривает, что неприкосновенность экс-главы государства также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, переписку и багаж.

В Федеральном законе прописаны условия, при которых бывший президент страны может быть лишен неприкосновенности. В этом случае Совет Федерации должен основываться на выдвинутых Государственной думой обвинениях в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда. Проголосовать за это должны две трети сенаторов и две трети депутатов Госдумы при инициативе не менее одной трети депутатов нижней палаты.

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Предыдущая версия Федерального закона предусматривала, что прекративший обязанности президента мог быть лишен неприкосновенности в случае направления в Госдуму соответствующего представления председателя Следственного комитета.

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