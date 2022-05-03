Путин подписал указ о применении ответных санкций в отношении "недружественных стран"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных санкций в отношении так называемых "недружественных стран и организаций". Во вторник, 3 мая, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как отмечается в указе, ограничительные меры вводятся "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и направлен на защиту национальных интересов РФ.

Черный список РФ будет представлен через 10 дней

Указ запрещает федеральным, региональным и местным органам власти, организациям и гражданам, находящимся под юрисдикцией РФ, совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными юридическими и физическими лицами, попавшими под ответные российские санкции. В частности, запрещается "осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями которых являются лица, находящиеся под санкциями". Кроме того, из России запрещается вывозить сырье и продукцию в пользу лиц из российского черного списка.

Перечень лиц, в отношении которых приняты ответные санкции РФ, будет утвержден российским правительством в течение 10 дней. В этот же срок будут названы дополнительные критерии запрещенных в связи с ответными санкциями сделок. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер, сообщается далее.

С начала военной агрессии РФ против Украины страны Запада ввели беспрецедентно масштабные санкции против России. Только ЕС принял уже пять пакетов штрафных мер и готовит шестой.

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