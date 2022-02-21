Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР (ДОПОЛНЕНО)

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — признать суверенитет ДНР и ЛНР и подписать с ними договор о дружбе и взаимопомощи", — заявил Путин в обращении.

Он также потребовал от Киева прекратить боевые действия.

В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР.

Сразу за выступлением Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали церемонию подписания Указа о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" в Кремле, в которой принял участие руководители этих самопровозглашенных республик.

Как уже сообщалось ранее, в понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Президент, выслушав доклады участников Совбеза, заявил, что примет решение сегодня, в понедельник.

Телеканал "Россия-24" анонсировал "в ближайшее время обращение Владимира Путина". Тема обращения не названа, сообщает РБК.

На сайте kremlin.ru в 21.00 по российскому времени (в 20.00 по латвийскому) появилась информация о том, что Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он сообщил европейским лидерам о том, что вопрос о признании суверенитета был рассмотрен на экстренном заседании Совета по национальной безопасности РФ.

"С учетом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — пишет kremlin.ru: "Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов".