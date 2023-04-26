Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом". Он опубликован портале правовой информации, пишет "Новая газета. Европа".

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В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление активами "недружественных" стран в РФ. Оно может быть прекращено по решению президента РФ.

Указ переводит под временное управление Росимущества:

  • 83,73% акций АО "Юнипро", принадлежащего Uniper SE;
  • 69,8807% акций АО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V.;
  • 28,3488% акций АО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.
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