Путин подписал указ об ответных визовых мерах в отношении стран ЕС и еще пяти государств
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В понедельник, 4 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Об этом пишет ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Указ предусматривает приостановку действия некоторых пунктов соглашений об упрощенном порядке выдачи виз с Европейским союзом, Данией, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, Путин также поручил Министерству иностранных дел (МИД) РФ ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, которые совершали "недружественные действия".

Как сообщалось ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России.

Он напомнил, что в рамках ответа на недружественные действия ряда иностранных государств 15 марта уже были приняты поправки к законодательству, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно