Путин подписал закон о наказании за сравнение СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон о наказании для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена новая статья, которая предусматривает, что гражданам России за нарушение может грозить штраф в 1–2 тысячи рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юридическим — от 10 до 50 тысяч.

При повторном нарушении штраф повысится до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам — до 5–20 тысяч (либо дисквалификация от шести месяцев до года), юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), сообщает "Фонтанка".

Отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 13 апреля. 6 апреля поправки в КоАП в заключительном, третьем чтении приняла Госдума РФ.