Россиян будут призывать в армию не до 27, а до 30 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации.

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Закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Сначала предполагалась, что нижняя граница призывного возраста повысится с 18 лет до 21 года, однако нижнюю границу в итоге оставили прежней.

Кроме того, Путин подписал закон о запрете мобилизованным и призывникам на выезд за рубеж со дня направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Он будет действовать до явки в военкомат.