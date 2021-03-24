Путин подписал закон о штрафах за продажу устройств без российского ПО
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В России продавцам гаджетов без предустановленного отечественного софта с июля будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей. Президент Путин подписал соответствующий закон.

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Президент России Владимир Путин в среду, 24 марта, подписал закон о штрафах за продажу гаджетов, на которых не было предустановлено программное обеспечение российских производителей.

Законом, который вступит в силу с 1 июля 2021 года, установлены штрафы для должностных лиц в размере 30-50 тысяч рублей, а для компаний - 50-200 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ в середине 2019 года группой депутатов во главе с Сергеем Жигаревым. В одном пакете с ним шел проект закона, который обязывает продавцов предустанавливать на некоторые товары российские программы. Эта норма вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

В утвержденный правительством перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО, вошли, в частности, смартфоны, компьютеры, планшеты, "умные" телевизоры. На них перед продажей должны быть установлены такие программы российского производства, как браузеры, поисковики, навигационные системы, голосовые помощники, программы для электронной почты, мессенджеры, новостные агрегаторы и множество других - в общей сложности софт 16 классов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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