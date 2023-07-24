Путин подписал законы о запрете "смены пола" и цифровом рубле
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете трансгендерного перехода. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. С этого момента закон официально вступил в силу, сообщает "Новая газета — Европа".

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Закон предусматривает запрет для врачей на проведение операций по "смене пола" за исключением случаев, связанных с лечением "врожденных физиологических аномалий". Под запрет попадает и гормональная терапия.

Документ также запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о "смене пола".

Владимир Путин также подписал закон о цифровом рубле. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь будет существовать три формы рубля: наличный, безналичный и цифровой.

Выпускать цифровой рубль будет Центробанк. Для этой формы валюты будут создаваться специальные кошельки. Их можно будет открыть на платформе ЦБ. Технически цифровой рубль будет представлять из себя код. Оплачивать товары цифровым рублем можно будет с помощью QR-кода.

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