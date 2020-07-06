Путин: пока не ясно, когда Европа откроет свои границы для россиян

Российский президент Владимир Путин заявил, что сроки открытия границ европейских стран пока сложно предсказать. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Путина, "пока не ясно, когда они откроют свои территории" как для граждан третьих стран, так и для российских граждан.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.