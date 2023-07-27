Путин пообещал бесплатно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в некоторые страны Африки

Президент РФ Владимир Путин пообещал безвозмездно предоставить по 25-50 тысяч тонн зерна шести странам Африки. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии форума "Россия — Африка", который сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге.

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"Мы будем готовы уже в ближайшие три месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этих грузов", — сказал Путин.

Это заявление было сделано в контексте выхода России из зерновой сделки. Выступая перед участниками форума, Путин повторил высказанные ранее тезисы о том, почему Кремль пошел на этот шаг: "Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки выполнено не было. Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась, направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача [удобрений]. Нет, не выпускают, несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам".

Как утверждает Путин, за год действия соглашения было экспортировано 33 млн тонн грузов, и более 70% из них поступили, прежде всего, в Евросоюз. По данным ООН, пропорция практически обратная: 65% пшеницы и 51% кукурузы, вывезенных из Украины, получили развивающиеся страны. Главный получатель грузов — Китай, в десятке лидеров также Турция, Египет, Бангладеш и Тунис. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН 725 тысяч тонн пшеницы направили из Украины в Эфиопию, Йемен, Афганистан, Судан, Сомали, Кению и Джибути.