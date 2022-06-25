Путин пообещал Лукашенко ракетные комплексы "Искандер-М"

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М", сообщает Deutsche Welle.

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"Как мы с вами и договаривались - вы ставили вопрос об этом - решение у нас принято", - сказал Путин, добавив, что комплексы поступят на вооружение Беларуси в течение ближайших месяцев.

Российский президент отметил, что "Искандер-М" могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, "причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".

По сообщениям государственных агентств России и Беларуси, Путин и Лукашенко обсудили поставки калийных удобрений в Европу - обе страны их крупнейшие экспортеры - ситуацию в Донбассе ("Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает, - в частности, сказал Путин).

Лукашенко осудил Литву за запрет на транзит товаров в Калининградскую область ("Фактически, объявление войны", - сказал Лукашенко) и попросил Путина "симметрично ответить" на полеты истребителей стран НАТО на белорусско-польской границе. Путин ответил, что необходимости в таком ответе пока нет.

Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже "к применению серьезного оружия", чтобы защитить "наше отечество от Бреста до Владивостока".

Последнее ядерное оружие вывезли из Беларуси в Россию в 1996 году.