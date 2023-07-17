Путин пообещал ответ за удар по Крымскому мосту
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны уже готовит предложения, как ответить Украине за новый подрыв Крымского моста. Он провел в связи со взрывом открытое совещание с профильными министрами и главами аннексированных регионов, пишет "Медуза".

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Путин назвал произошедшее "террористическим актом киевского режима" и "бессмысленным преступлением". По его словам, Крымский мост "давно не используется" для военных перевозок.

"Ответ со стороны России, конечно, будет, — пообещал он. — Министерство обороны готовит соответствующие предложения".

Вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказывая президенту о ситуации на месте, заявил, что опоры моста не были повреждены, но что один автомобильный пролет разрушен и не подлежит восстановлению. Однако реверсивное движение по мосту можно будет возобновить уже до конца суток.

Взрыв на мосту произошел ночью. Погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения.

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