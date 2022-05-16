Путин пообещал "ответную реакцию" на расширение военной структуры НАТО в Швеции и Финляндии
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией, заявивших о намерении вступить в НАТО.

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"Что касается расширения НАТО, в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И поэтому в этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", — сказал Путин в понедельник, 16 мая, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

Возможное расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, "безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", подчеркнул российский президент. "Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", — добавил Путин.

Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". "Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать", — сказал Путин.

Официально о решении подать заявки в НАТО Финляндия и Швеция объявили 15 мая — спустя почти три месяца после начала российского вторжение в Украину. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах. В разговоре с президентом Финляндии Путин назвал возможное вступление страны в НАТО "ошибочным".

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