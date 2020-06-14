Путин пообещал "приятно удивить" страны с гиперзвуковым оружием

Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах, заявил президент Владимир Путин в интервью передаче "Вести недели" телеканала "Россия 1".

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«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

Сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, так как «скорости такие, что взять их невозможно», отметил он. В этом, по словам Путина, сегодня состоит «уникальность положения» России.