Путин пообещал заткнуть поганый рот тем, кто искажает историю войны

Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории, сообщает Интерфакс.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей", — заявил Путин.

В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте — геноциде евреев. "А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", — подчеркнул Путин.

Глава государства пояснил, что архивный центр будет доступен и россиянам, и всему миру.

"И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов… Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", — повторил Путин.