Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом

Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению специальных сил и средств Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Предложения должны быть представлены до 22 апреля.

Между тем, в вооруженных силах России зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник, 14 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник. По ее сведениям, вирусом SARS-CoV-2, по данным на 30 марта, были инфицированы как минимум трое военных — прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота. Под наблюдением находятся не менее 133 военнослужащих, контактировавших с ними.

Министерство обороны РФ официально не подтверждало этой информации. 3 апреля подконтрольный ему телеканал "Звезда" сообщал, что на коронавирус проверено более 4500 российских военных и что результаты их тестов были отрицательными.