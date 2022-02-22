Путин поручил Минобороны России с помощью вооруженных сил "поддерживать мир" в ЛНР и ДНР
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В подписанных 21 февраля Владимиром Путиным указах о признании Донецкой и Луганской народных республик содержится поручение Министерству обороны РФ до заключения договора о дружбе и сотрудничестве осуществлять "вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функции по поддержанию мира на их территории". Аналогично — в документе о признании ЛНР. В сети появились первые видео ввода войск — их подлинность неизвестна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Путин поручил министерству иностранных дел провести с ЛНР и ДНР переговоры об установлении дипломатических отношений и "с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти" — переговоры о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, пишет "Новая газета".

"Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщает, что на территории ДНР замечены две колонны бронетехники.

Указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Путин подписал вечером 21 февраля. В начале своего обращения к нации по этому поводу он подробно рассказывал про историю, отметив, что "пойти придется издалека…".

Договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР уже внесены в Госдуму. Они включают положения о совместных обороне и "мерах для противодействия актам агрессии со стороны других государств". Также он дает право размещать военные базы и инфраструктуру на территории друг друга.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил их в профильные комитеты.

Вечером 18 февраля власти ДНР и ЛНР, опасаясь наступательной операции Украины, начали эвакуацию жителей в Россию. Киев отверг любые домыслы о возможном наступлении.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист