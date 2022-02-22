Путин поручил Минобороны России с помощью вооруженных сил "поддерживать мир" в ЛНР и ДНР

В подписанных 21 февраля Владимиром Путиным указах о признании Донецкой и Луганской народных республик содержится поручение Министерству обороны РФ до заключения договора о дружбе и сотрудничестве осуществлять "вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функции по поддержанию мира на их территории". Аналогично — в документе о признании ЛНР. В сети появились первые видео ввода войск — их подлинность неизвестна.

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Путин поручил министерству иностранных дел провести с ЛНР и ДНР переговоры об установлении дипломатических отношений и "с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти" — переговоры о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, пишет "Новая газета".

"Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщает, что на территории ДНР замечены две колонны бронетехники.

Указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Путин подписал вечером 21 февраля. В начале своего обращения к нации по этому поводу он подробно рассказывал про историю, отметив, что "пойти придется издалека…".

Договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР уже внесены в Госдуму. Они включают положения о совместных обороне и "мерах для противодействия актам агрессии со стороны других государств". Также он дает право размещать военные базы и инфраструктуру на территории друг друга.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил их в профильные комитеты.

Вечером 18 февраля власти ДНР и ЛНР, опасаясь наступательной операции Украины, начали эвакуацию жителей в Россию. Киев отверг любые домыслы о возможном наступлении.