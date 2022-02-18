Путин поручил принять беженцев из Донбасса и выплатить каждому по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство по поручению Путина "осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей", пояснив, что выплаты будут осуществлены из резервного фонда.

Песков также сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать области экстренную федеральную помощь в связи с непредвиденным наплывом беженцев из Донбасса.

Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации "работ по созданию условий для размещения [беженцев], обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь".

Пресс-секретарь минтранса Ростовской области Алексей Зотьев рассказал РБК, что до конца дня в пятницу будут проводиться совещания по приему беженцев.

"На территорию Ростовской области на сейчас еще ни один автобус с беженцами не зашел", — уточнил он.

Ранее лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" заявили, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, объяснив это якобы возросшей угрозой нападения со стороны Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.

Как передают источники российских информационных агентств в "парламенте ДНР", планируется эвакуировать сотни тысяч человек.

Позже лидер ЛНР Леонид Пасечник выступил с похожим обращением к жителям, призвав их эвакуироваться "с целью недопущения жертв среди мирного населения".