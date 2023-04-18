Путин посетил российские войска в аннексированных Луганской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии "Восток" в аннексированной "ЛНР", сообщает пресс-служба Кремля.

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В штабе группировки войск "Днепр" президент РФ заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

В штабе национальной гвардии "Восток" в "ЛНР" Владимир Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Также пресс-служба отметила, что глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.

В марте 2023 года Владимир Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в аннексированный Мариуполь. Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что президент прибыл в город на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.