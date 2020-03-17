Путин посоветовал не закупать продукты впрок

Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — сказал Путин в ответ на слова премьера Михаила Мишустина о том, что ситуация с поставками стабильная.

До этого Мишустин доложил Путину, что россияне "закупают много продуктов". Однако, по словам премьер-министра, "никаких проблем нет". "Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", — рассказал Мишустин.

После посещения центра мониторинга Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил о необходимости контроля над необоснованным повышением цен на продукты. Этим, по словам президента, должны заниматься органы прокуратуры и Федеральная антимонопольная служба. Путин подчеркнул, что в связи с распространением коронавируса возникло множество проблем, таких как скачки курсов валют и биржевых котировок.

"Все это так или иначе отражается на нашей экономике, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", — заявил Путин.