Путин предложил не уведомлять Совет Европы о введении и отмене военного положения в России

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положений. Документ опубликован в базе нижней палаты российского парламента.

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Поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положениях. Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Путин предлагает исключить из законов упоминание о Конвенции и пункта об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке это предложение объясняется тем, что "с 16 марта 2022 года в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней".

В феврале 2022 года Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вторжение в Украину. Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской ассамблеи и других органов СЕ.

В ответ Россия вышла из Совета Европы. После этого в РФ приняли закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, принятых после 15 марта. ЕСПЧ больше не рассматривает жалобы россиян на нарушения, которые произошли после 16 сентября 2022 года.