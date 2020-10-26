Путин предложил неофициально возродить ДРСМД в Европе

Президент России Владимир Путин предложил НАТО взаимно раскрыть информацию о тех вооружениях, которые беспокоят стороны.

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Предложение Путина — допустить инспекции НАТО на военные объекты в Калининградской области, где размещены ракеты 9М729, а российских специалистов — на базы с американскими пусковыми установками Мк-41 комплексов Aegis Ashore.

Российские ракеты 9М729, как считают на западе, нарушали положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Этот договор был подписан в 1987 году, а в 2019 году США вышли из него, обвинив Россию в тайном создании ракеты 9М729 на базе 9M728, которая под действие ДРСМД попадала.

Американцы утверждали, что дальность 9М729 превысила нижний предел в 500 километров, установленный договором для ракет меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

Россия пыталась убедить Запад в том, что это не так, была организована демонстрация двух транспортно-пусковых контейнеров для 9M728 и 9M729 и схем двух ракет — это было сделано для того, чтобы можно было сравнить размеры топливных баков и двигателей. Однако американцев это не убедило.

Россия, в свою очередь, предъявляла претензии к комплексу противоракетной обороны Aegis Ashore. В Москве считают, что запуск мишеней для испытаний системы ПРО является по сути тестовым пуском баллистических ракет, нарушающих положения ДРСМД, а пусковые установки Mark 41 Vertical Launching System противоракет SM-3 комплекса Aegis Ashore пригодны для пусков крылатых ракет "Томагавк".

В Вашингтоне утверждают, что программное обеспечение Mk41 не позволяет запускать крылатые ракеты, но Москву это не устраивает — там считают, что программу можно переустановить в короткие сроки.

Путин также предложил странам НАТО вместе с Россией объявить о моратории, добровольном выполнении положений ДРСМД в Европе — не размещать на континенте оружие, которое нарушает этот договор, включая 9М729.

Главное о ДРСМД





ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, договор вступил в силу 1 июня 1988 года

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности

В середине 70-х годов прошлого века СССР начал размещение на своей территории ракет средней дальности РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО — SS-20), которые могли быть оснащены ядерными боеголовками. В ответ на это США по согласованию с НАТО с 1983 года начали развертывание в Европе ракет "Першинг-2", что привело к массовым протестам в этих странах, в том числе и в Германии

К 1991 году стороны уничтожили почти 2700 ракетных комплексов: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846

Каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций на объектах другой стороны

Договор был бессрочным, при этом у каждой из сторон было право расторгнуть его, если будут найдены убедительные основания для выхода из соглашения



Ранее в 2019 году генсек НАТО Йенс Столтеберг заявил, что Североатлантический альянс "не хочет новой гонки вооружений" и не планирует размещать свои ракеты наземного базирования в Европе.

Во многом проблема с договором ДРСМД была вызвана именно кризисом доверия — обе стороны только подозревали друг друга в нарушении договора, четких и однозначных доказательств не предоставил никто. В свою очередь, объяснения оппонентов также не воспринимались на веру.

Калининград и Европа



Заместитель главного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александр Гольц считает, что Путин, возможно, опоздал со своим предложением.

"Было бы правильно, если бы эти предложения последовали бы сразу за выходом Соединенных Штатов из договора по РСМД, а еще лучше до того, как это произошло. Если бы не пропагандистские аттракционы, которые устраивало министерство обороны с демонстрацией ракеты, а вот такие предложения последовали бы сразу, то ситуация могла бы иметь иной вид", — сказал он.

Теперь, как говорит Гольц, появился новый вопрос — где еще в европейской части России могли быть развернуты ракеты 9М729. Другими словами, насколько гипотетическая инспекция в Калининградскую область снимет опасения НАТО?

По мнению Гольца, под подозрение могут попадать все развернутые оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", поскольку 9М729 является боеприпасом, который входит в номенклатуру этого ракетного комплекса.

По словам научного сотрудника центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константина Богданова, проблема с реализацией такого плана может возникнуть из-за позиции США, которые, как рассказал эксперт, декларируют оборонительный статус объектов Aegis Ashore в Девеселу в Румынии и Редзиково в Польше, но не пускают туда инспекции.

Румынская база действует с 2016 года, объект в Польше задерживается с вводом, и, как ожидается, будет готов к 2022 году.

"Мы докладываем им такой параноидальный сценарий, что, допустим, у вас в установках Aegis Ashore могут находиться наступательные средства с малым подлетным временем. Они говорят: "Это бред и паранойя". — "Хорошо, это бред и паранойя, но докажите, что это не так, и мы эту паранойю совместно развеем". И вот на этом месте все заканчивается", — сказал эксперт.

В любом случае, считает Богданов, идея с верификацией объектов, которые вызывают недовольство сторон, более жизнеспособная, чем идея моратория, которую в Европе вообще не принимали.

Китайский вопрос



Выход США из ДРСМД произошел не только из-за разногласий с Россией по новым вооружениям. Другой причиной, которую многие эксперты называют основной, является то, что не связанный таким же договором Китай стал активно вооружаться такими ракетами.

Китай занимался разработкой и модернизацией ракет уже несколько десятков лет. Многие из его ракетных систем были созданы на базе советских.

Для КНР эти ракеты важны, поскольку они обеспечивают сдерживание соседних крупных стран, включая Японию, Индию, Россию. В зоне поражения китайских ракет, достигающих острова Гуам, находятся все военные объекты США в регионе и военные базы их союзников.

Как считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД — совпадает с названием договора) Александр Ермаков, США вряд ли заинтересуются российскими инциативами ровно потому, что им не интересна окончательная цель — восстановление договора в каком-либо виде.

"Они вышли из ДРСМД, чтобы развязать себе руки в наращивании сил в постройке необходимых систем в противодействии с Китаем. Зачем им какие-то непонятные русские инициативы? Европейская безопасность — это не то, из-за чего любой американский президент не спит по ночам ", — сказал он.

СНВ



ДРСМД — не единственный международный договор, который перестал существовать в последние десятилетия.

В мае 2020 года США приняли решение выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Договор, объединяющий 35 государств, позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В 2015 году Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и теперь может "законно" и без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией.

В 2002 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Сейчас под большим вопросом существование договора о Стратегических наступательных вооружениях.

Согласно договору СНВ-III Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Договор СНВ-III вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в феврале 2021 года, пока что стороны не смогли договориться о его продлении.

США требуют, чтобы к договору присоединился Китай. Россия считает, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы соизмеримы с китайским.

Второе условие американцев — включение в договор нестратегических ядерных вооружений России. Наконец, третье условие — создание более эффективного механизма проверки ядерного арсенала.

Россия считает, что договор можно было бы продлить на год и за это время урегулировать все спорные вопросы.

Как полагает Константин Богданов, в случае, если Россия и НАТО смогут договориться по вопросу взаимных инспекций, это создаст атмосферу большего доверия и в конце концов поможет переговорам Москвы и Вашингтона по СНВ.

"В свое время договор РСМД 1987 года во многом открыл ворота договору СНВ-I, потому что стороны поняли, что можно иметь друг с другом дело. Здесь может получиться что-то аналогичное, но не в отношении продления договора СНВ-III, а, скорее, в отношении нормализации и интенсификации переговорного процесса по следующему договору СНВ", — сказал он.