Путин предложил провести онлайн-саммит "ядерной пятерки"
Foto: Shutterstock

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран "ядерной пятерки" провести саммит в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предложение было адресовано Ирану, Германии, а также постоянным членам Совбеза ООН.

В рамках онлайн-встречи президент предложил обсудить механизмы обеспечения безопасности на территории Персидского залива, а также механизмы укрепления доверия в регионе.

"Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", — сказано в заявлении Путина.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru

Tags

Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна