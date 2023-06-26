Путин предложил "вагнеровцам" контракт с Минобороны или уход в Беларусь

Президент России Владимир Путин выступил по телевидению со специальным обращением, посвященным военному мятежу ЧВК "Вагнер", случившемуся в эту субботу. Он назвал организаторов мятежа предателями и предложил "вагнеровцам" три опции: заключить контракт с Минобороны, вернуться домой к родным и близким или беспрепятственно уйти в Беларусь.

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"Данное мной слово будет исполнено", — подчеркнул он. По его словам, выбор за каждым, но это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".

Путин поблагодарил Лукашенко, разрулившего ситуацию, и общество России, которое явило "патриотический настрой" и консолидированность, чем помогло остановить мятеж. Также он поблагодарил тех "вагнеровцев", которые "остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие".

Организаторов мятежа он назвал предателями. По его мнению, мятеж был инспирирован некими "врагами родины", которые хотели, чтобы страна "захлебнулась в кровавой междоусобице". Но планы не удались, потому что большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, которых использовали втемную.

Перед обращением ряд телеграм-каналов российских медиа сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ, что заявления Путина "без преувеличения, определят судьбу России". Песков в комментарии The Bell сказал, что он этого не говорил, а приписываемая ему цитата — "конечно, фейк".

После обращения Путин устроил рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны. В совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель ФСО Дмитрий Кочнев.