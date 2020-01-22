Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления. Глава государства отметил, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления. Глава государства отметил, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть.

"Теоретически возможно", — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности превращения России в парламентскую республику (трансляцию встречи вел канал "Россия 24").

Однако президент тут же назвал такой переход нецелесообразным.

"Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком", — сказал Путин, приведя в пример ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского.

"Нам лучше не экспериментировать", — сказал Путин, напомнив, что парламентская форма правления нередко дает сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство или же кабмин создают неустойчивые коалиции из партий, ставящих себе различные цели.

"Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода. Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству", — отметил Путин.

Президент рассказал, что "почитывает" западных экспертов и знает, что те сами говорят о том, что парламентаризм переживает кризисную ситуацию и размышляют о том, как "оживить" систему и сделать ту более эффективной.

"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны, нужна все-таки крепкая президентская власть", — резюмировал Путин.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне".

20 января президент внес в Госдуму соответствующий законопроект, в соответствии с которым расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации, который должен получить право согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей.

При этом еще в своем послании Путин заявил, что "не может нормально развиваться" и даже просто "существовать стабильно в форме парламентской республики", а потому за президентом должно сохраниться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, отстранять от должности членов правительства и руководить Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой.