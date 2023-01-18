Путин пригрозил тем, кто "притесняет Русскую православную церковь" в Украине. УПЦ просила Москву ее не защищать

Владимир Путин пригрозил наказанием тем, кто, по его словам, притесняет Русскую православную церковь в Украине. Он сказал об этом во время выступления перед ветеранами и блокадниками в Петербурге, когда комментировал ситуацию в Украине, войну против которой он начал в феврале прошлого года. Сама УПЦ заявляла о своей независимости от РПЦ и прямо просила Москву не пытаться ее защищать.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку, — заявил Путин в среду (цитата по агентству ТАСС). — Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет".

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин сделал несколько заявлений в поддержку российского вторжения, но не стал, вопреки ожиданиям провоенных блогеров и западных экспертов, объявлять войну Украине или сообщать о второй волне мобилизации.

Заявление Путина об УПЦ противоречит курсу на максимальное дистанцирование от Москвы, который эта церковь взяла с начала российского вторжения. До войны с Россией она была известна как УПЦ (МП), однако в мае провела собор, по итогам которого заявила о независимости от Московского патриархата. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжаются до сих пор. Многие епископы и священники не поддерживают отдаление УПЦ от Москвы.

В декабре 2022 года правительство Украины ввело санкции против ряда иерархов УПЦ, а церковное руководство лишило сана нескольких наиболее одиозных священнослужителей. В январе президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства 13 священнослужителей Украинской православной церкви, а в конце прошлого года СБУ провела серию обысков в Киево-Печерской лавре и других храмах в разных областях Украины.

Во вторник по инициативе России ситуацию с УПЦ обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что власти Украины готовят "целый ряд новых инициатив, цель которых состоит в дискриминации общин и верующих УПЦ".