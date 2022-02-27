Путин приказал перевести в режим особого дежурства силы сдерживания - в них входит ядерное оружие

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. Это в том числе ядерное оружие, сообщает BBC.

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"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — сказал Путин. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Согласно справочнику на сайте Минобороны, стратегические силы сдерживания — это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного". Что имеется в виду под "особым режимом" несения боевого дежурства — неизвестно.

Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем.

В каких случаях Россия может применить ядерное оружие?

Летом 2020 года в России была принята новая ядерная доктрина, в которой содержался перечень сценариев, при которых Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие.

Всего таких сценариев четыре:

получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию;

применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения;

некое воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Как отмечали эксперты, такие, довольно размытые формулировки в документе появились преднамеренно. "Там видна попытка военно-политического руководства оставить себе максимум свободы маневра в очень специфических моментах, связанных с порогом применения ядерного оружия", — отмечал в беседе с Би-би-си научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.