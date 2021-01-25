Путин приказал подготовить законопроект о запрете на сравнение СССР с нацистской Германией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и рассмотреть его во время весенней сессии. Такое поручение содержится в перечне, опубликованном Кремлем по итогам заседания Совета по культуре и искусству в понедельник, 25 января.

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Новую законодательную норму предполагается внести в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Поручение необходимо исполнить до 1 июля

Ответственным назначен спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а сроком исполнения поручения указано 1 июля 2021 года. Законопроект поручено подготовить при участии организационного комитета "Победа", говорится далее.

В октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству был поднят вопрос об ужесточении законодательных мер, отождествляющих действия СССР и нацистской Германии. С этим предложением выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В мае того же года депутат Думы Алексей Журавлев предложил запретить приравнивание идеологии СССР к нацизму.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия История Владимир Путин Кремль СССР
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