Путин принял Асада в Кремле. Визит не афишировался
Foto: AP/Scanpix/LETA

Утром во вторник на сайте Кремля появилось сообщение о встрече двух президентов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который был в Москве с необъявленным визитом, сообщает агентство РИА Новости.

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и недавно прошедшим днем рождения.

"Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.

Главной же проблемой Сирии Путин назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы остановились три года назад. Из контекста расшифровки следует, что речь идет о диалоге с оппозицией.

"Единственное, хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились", — сказал Асад.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

15

Source

BBC News Русская служба

Tags

президент Сирии Асад Башар Асад Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды