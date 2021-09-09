Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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"Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Также РБК пишет, что погибшего главу МЧС похоронят в пятницу, 10 сентября, на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. В МЧС отметили, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года.