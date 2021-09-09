Путин присвоил звание Героя России погибшему главе МЧС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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"Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Также РБК пишет, что погибшего главу МЧС похоронят в пятницу, 10 сентября, на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. В МЧС отметили, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года.

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