Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя после прививки хорошо. По словам представителя российского лидера, завтра, 24 марта, у Путина будет полноценный рабочий день.

Глава РФ анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Ранее на вопросы о сроках вакцинации Путина в Кремле отвечали, что президент следует прививочному плану. В феврале Путин уточнил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной "Спутник V". Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.