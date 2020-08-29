Путин признал выборы в Беларуси состоявшимися, ждет от Лукашенко "углубления сотрудничества"

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что президентские выборы, которые проходили в Беларуси в начале августа, можно считать состоявшимися.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал глава государства в интервью, анонс которого был показан в ночь на субботу, 29 августа.

Президентские выборы в Беларуси проходили с 4 по 9 августа. По мнению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 26 лет. Он якобы набрал 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу — Светлану Тихановскую — голоса отдали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.

Еще до оглашения официальных результатов выборов Путин поздравил Лукашенко с победой. В послании белорусскому коллеге Путин заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер также выразил надежду на то, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами.