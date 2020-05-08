Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии

Президент России Владимир Путин считает, что сегодня Европе следует осудить раздел Чехословакии, произошедший в ходе "мюнхенского сговора" до Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава государства напомнил, что в конце 1980-х годов СССР осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа.
"Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое — не осудить вот этот раздел Чехословакии?" — сказал Путин в интервью для проекта "Война за память" в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в Советском Союзе хорошо помнили и знали, какие годы были до Второй мировой войны.
"В 38-м году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини… отдали на растерзание Чехословакию", — напомнил президент.
Он отметил, что тогда они "напрямую вступили в сговор с Гитлером" и договорились, "что Польша заберет часть Чехословакии — Тешинскую область и еще один прилегающий район".