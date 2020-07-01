Путин проигнорировал рекомендации ЦИК и пришел голосовать без маски

В России идет последний день голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Глава государства Владимир Путин, несмотря на рекомендации ЦИК, пришел на избирательный участок и проголосовал без маски и перчаток.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщают российские СМИ, Путин прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы к 11 утра по местному времени. Несмотря на рекомендации ЦИК, которые были оставлены гражданам России для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, президент голосовал без защитной маски и перчаток.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пеской заверил, что это не связано с пренебрежением мерами безопасности. "Президент Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", — заявил Песков, отвечая на вопрос, почему Путин пришел голосовать без маски.

Накануне, 30 июня, Путин призвал россиян принять участие в голосовании. Он подчеркнул, что без их одобрения поправки в основной закон страны вноситься не будут.

Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток. "Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", — сказал он.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно. Последний день голосования был объявлен для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

По данным российских СМИ, явка на голосовании по поправкам в Конституцию России превысила 60 процентов. После подсчета первых бюллетеней сообщается, что поправки в Конституцию поддерживают 72,92% участников голосования. Против внесения поправок проголосовали 25,84%.