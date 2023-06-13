Путин прокомментировал ход войны; винит Украину в разрушении ГЭС и грозит "санитарной зоной"

Россия может создать на территории Украины "санитарную зону", чтобы оттеснения украинские силы и защитить российские регионы от обстрелов. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин говорил в ходе встречи с группой военных блогеров и журналистов в Кремле, сообщает Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На встрече Путин признал, что проблема обстрелов приграничных территорий России существует. По его мнению, таким образом украинские войска хотят вынудить российскую армию отвести часть подразделений "с тех направлений, которые считают наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ". Президент заявил, что российским войскам не нужно этого делать, но необходимо "обезопасить наших граждан".

Он также пообещал продолжать удары по Украине и пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" (не пояснив, впрочем, что именно под этим имеет ввиду) для оттеснения украинских сил от российских границ.

Путин, помимо прочего, вновь объяснил позицию Кремля по разрушению Каховской ГЭС. Он настаивает на том, что Россия не была заинтересована в уничтожении плотины, и обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по станции. При этом президент заметил, что российские военные не фиксировали больших взрывов перед прорывом, с которым он связал ход украинского контрнаступления.

"К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", — цитирует Путина телеканал.

Киев обвиняет Москву в минировании и подрыве Каховской ГЭС. Украинское министерство обороны сообщало, что наводнение мешает проводить наступательные операции на юге и позволило России перебросить часть своих сил на другие участки фронта.

В ходе разговора с блогерами Путин признал нехватку боеприпасов, средств связи и беспилотников у российских военных. Он отметил и недостаточную готовность к диверсиям, ударам по целям в России и вторжению в российские регионы. Президент уверяет, что власти держат ситуацию под контролем.

"В целом, ни в Белгородской области и нигде никого нет, там и пограничники сейчас работают, и Вооруженные Силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет: в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет себя таким образом и можно было бы, наверное, лучше подготовиться", — сказал глава РФ.

Комментируя сообщения об украинском контрнаступлении, российский президент назвал его "крупномасштабным". При этом он повторил позицию Москвы об отсутствии успехов и о крупных потерях ВСУ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Украинские военные ранее заявляли о взятии нескольких населенных пунктов и пленении значительного числа российских военных, а также об успешном оттеснении линии фронта по некоторым направлениям.