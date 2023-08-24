Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые публично прокомментировал гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Заявление главы РФ цитирует РИА "Новости".

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На встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным Путин заявил, что Пригожин "был человеком сложной судьбы, но талантливым", а также сказал, что ЧВК Вагнера внесла "весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине".

Также сообщается, что Путин "выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области".



Уже сообщалось, что вечером 23 августа в Тверской области упал частный самолет, принадлежавший основателю "Вагнера". По данным Росавиации, в списке пассажиров значились десять человек, в том числе сам Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин и другие руководители ЧВК. Находились ли они на борту, официально не подтверждено.