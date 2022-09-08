Путин прокомментировал приговор Ивану Сафронову

Президент России Владимир Путин в среду, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, прокомментировал вызвавший большой резонанс приговор журналисту Ивану Сафронову. Бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" осудили на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене, пишет портал "Радио Свобода".

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Путин, кратко пересказав фабулу дела, фактически встал на сторону гособвинения, а также отказался признать приговор слишком суровым. По мнению президента, генеральный прокурор, если сочтет 22-летний срок чрезмерным, может опротестовать приговор суда.

По словам Путина, Сафронов не только работал журналистом и советником главы "Роскосмоса", но и зарабатывал передачей секретных материалов одной из западных разведок, что обнаружила контрразведка. Обвинение считает чешского журналиста и германского политолога, с которыми сотрудничал Сафронов, сотрудниками зарубежных разведок, они это отрицают. Сафронов отрицает свою вину, указывая в том числе на то, что вся информация, которую он передавал, взята из открытых источников, а не секретна.

Журналисты ряда российских независимых изданий ранее опубликовали открытое письмо с призывом освободить Сафронова. В его поддержку высказались и бывшие коллеги из "Коммерсанта".

Путин также ответил на вопрос о журналистах, которые уехали из России после российского вторжения в Украину. По словам президента, они "всегда, будучи здесь, работали против нашей страны", а теперь, по его словам, с удовольствием "перебрались туда на ту же самую зарплату" "под видом того, что им что-то угрожает" в России.

После начала войны в России были приняты поправки, установившие уголовную ответственность за так называемые фейки об армии — по этой статье уже возбуждены уголовные дела против нескольких журналистов. Сайты многих СМИ, в том числе Радио Свобода, были заблокированы. Несколько изданий объявили о том, что они будут работать из-за границы, многие их журналисты уехали из России и продолжили работу за рубежом.

В своем выступлении Путин также заявил, что Россия "ничего не потеряла" после начала войны, а приобрела "укрепление суверенитета", при котором "все ненужное и вредное будет отторгнуто". Он вновь повторил свой тезис, что Россия не начала войну, а "пытается ее закончить", чтобы "помочь людям, которые проживают на Донбассе". О "денацификации" и "демилитаризации" — ранее заявленных целях вторжения в Украину — Путин на этот раз не вспомнил.