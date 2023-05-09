Путин: против России вновь развязана война, мы защитим себя и Донбасс

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", — сказал Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве.

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Путин заявил, что сейчас, в ходе "специальной военной операции", как в России называют развязанную Москвой войну в Украине, решается будущее государственности России — по его словам, такие "решающие для России битвы всегда становились отечественными, народными и священными".

"Мы гордимся участниками специальной военной операции", — сказал Путин.

Он вновь выступил с многочисленными обвинениями в адрес Запада, назвав преступлением снос в западных странах мемориалов и памятников советским воинам.

"Западные элиты вновь стравливают людей, сеют национализм, чтобы диктовать свою волю, они забыли, к чему привели притязания нацистов", — сказал Путин.

"Их цель — добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", — заявил Путин.