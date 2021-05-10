Путин рассказал о результатах своей вакцинации против коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил в понедельник о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса.

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"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.

Путин также заявил, что вакцинация от COVID-19 дает в России хорошие результаты. "У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране. Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, сделали прививку", - отметил президент.

Он сообщил, что в понедельник общался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Как заявил глава государства, "и от своего, и от ее имени хочу обратиться к нашим людям - продолжать прививочную кампанию, еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации".

Говоря о мерах против распространения COVID-19, Путин сказал, что нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Президент призвал не пренебрегать рекомендациями, которые они дают, "нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов".

И как добавил глава государства, "только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь".

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в стране идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре.

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 465 случаев. За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 6 774 человека, 321 пациент скончался.