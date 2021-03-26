Путин рассказал о смерти "очень хорошего знакомого" от коронавируса в Латвии

Президент России Владимир Путин сообщил о смерти близкого знакомого от коронавируса в Латвии. Об этом он упомянул во время выступления в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", пишет Lenta.ru.

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"Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет", — рассказал он.

По словам президента, в распоряжении врачей был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. В больнице не было даже лекарств, подчеркнул он. "Вот это уровень организации здравоохранения", — заметил российский лидер.

"Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, такого результата, какой есть у нас, нет!" — резюмировал Путин.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года умер бывший руководитель латвийского представительства российской энергокомпании "Газпрома" Евгений Ролдугин, у которого выявили Covid-19.

За Ролдугиным в Латвию был отправлен летающий госпиталь МЧС, оборудованный на базе лайнера "Сухой Суперджет". Он используется при спасении людей, пострадавших в результате крупных катастроф или природных стихий, а также для транспортироовки тяжело больных пациентов. Самолет прибыл, чтобы доставить Ролдугина в Россию, однако, было уже поздно.