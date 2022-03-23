Путин решил продавать газ "недружественным странам" только за рубли

Российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" переводится в рубли. Список таких стран был радикально расширен в марте в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину. Почти 50 стран должны будут покупать рубли на внутреннем рынке России.

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Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа, пишет Интерфакс.

"Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла. Мной принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют", — цитирует Путина телеграм-канал "Пул №3".

Доллар на словах Путина опустился ниже 101 рубля, в моменте он падал ниже 95 рублей, пишет The Bell со ссылкой на данные Московской биржи.

Спотовая цена газа в Европе подскочила на 10% на объявлении решения России перевести оплату экспорта газа в рубли, отмечает Интерфакс. При этом рост по отношению к закрытию предыдущего дня составил более 25%.

После заявления Путина цена ближайшего апрельского фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до 1359 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне 1077 долларов.

В настоящий момент власти России включили в список "недружественных" 48 стран.

Список был радикально расширен 7 марта в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину. В прежнем списке "недружественных стран" было всего две — США и Чехия. Они попали в него 14 мая 2021 года.

Правительство России утвердило новый список, добавив в него 46 стран: это все страны ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Все сделки российских компаний с компаниями из "недружественных стран" должны одобряться правительственной комиссией из представителей ЦБ и администрации президента.

Граждане России и компании, у которых есть валютные обязательства в "недружественных странах", могут расплачиваться в рублях — по курсу ЦБ на день платежа.

"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", — говорил Путин 5 марта. На следующий день он поручил правительству обновить список "недружественных стран".

Минфин России 14 марта утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте. Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что из-за санкций оказалась заблокирована почти половина объема российских резервов — 300 млрд из 640 млрд долларов.

Первую сделку с оплатой газа рублями провела в марте 2019 года, когда компания "Газпром экспорт" продала около 80 млн кубометров газа с поставкой в хаб в Германии. Глава компании Елена Бурмистрова тогда говорила, что сделка имела "поистине символическое значение", напоминает РБК.

Сейчас Россия в месяц экспортирует газ на сумму около 10 млрд долларов. Поставки через территорию Украины в Европу продолжаются, несмотря на войну.

"Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объемами по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах", — заявил сейчас Путин и попросил правительство дать директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты.

"Нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций", — сказал российский президент.

Страны ЕС и Еврокомиссия намерены в будущем совместно закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ), ожидается, что решение об этом лидеры стран Евросоюза примут на саммите в конце недели, сообщало накануне агентство dpa.

На Россию приходится около 40% газовых закупок ЕС, поэтому Брюссель хочет как можно скорее стать независимым от импорта газа из России, пишет DW. В поиске новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал сотрудничество в области энергетики.

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си:

Санкции против экспорта российского нефти и газа считаются одними из самых болезненных для российской экономики. Пока полное эмбарго на импорт российских нефти и газа ввели только США. Великобритания планирует отказаться от российских энергоресурсов к концу года.

Однако самый серьезный удар по российской экономике может нанести отказ от энергоресурсов со стороны стран ЕС. Пока европейцы на это не решились, так как от этого пострадает и европейское население. Но санкции против российского энергетического сектора обсуждаются все активнее.

В теории оплата в рублях может подтолкнуть европейцев к более жестким действиям, так как правила покупки газа для них могут серьезно ужесточиться. Тем более к этому призывают некоторые европейские экономисты.

Они считают, что отказ от импорта российской нефти и введение налога на покупку российского газа могут существенно подорвать российскую экономику.

Для России продажа энергоресурсов — это в первую очередь источник валюты. Эти деньги страна может использовать для международных расчетов или покупки различного оборудования. Экспортеры сейчас продают валюту на внутреннем рынке — тем самым поддерживая курс рубля.

Правительство в течение недели должно представить правила того, как новая система будет работать. Вопросов много. Например, как европейские государства могут покупать валюту — или как подобные платежи будут обрабатываться. Рубль сейчас не является мировой валютой для расчетов, и многие компании и банки могут просто быть не готовыми обрабатывать такие платежи.

Выиграет от этого или проиграет российская экономика, во много будет зависеть от механизма, который предложит правительство России.