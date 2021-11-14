Путин: Россия готова помочь в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Москва готова помочь в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом сообщило "РИА Новости", пишет агентство LETA со ссылкой на Reuters.

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"Мы готовы помочь любыми средствами, если, конечно, от нас будет что-то зависеть", — указал Путин.

В рамках гибридной атаки со стороны режима Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных мигрантов в Латвию, Литву и Польшу, большая часть из которых прибыли в Беларусь из Ирака.

С понедельника, 8 ноября, продолжаются массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

Евросоюз обвинил минский режим в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые направлены против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в августе прошлого года.

Россия до сих пор отрицала какую-либо ответственность Москвы и Минска за происходящее, утверждая, что в нем виноват Запад, который начал войну в Ираке и Афганистане.

В процитированном интервью Путин также отрицал какую-либо связь России с ситуацией на границе Беларуси с Европейским Союзом (ЕС).

Он опроверг и тот факт, что российская авиакомпания "Аэрофлот" непричастна к перевозке мигрантов в Минск.

Путин также заявил, что он дважды обсуждал ситуацию на белорусской границе с Лукашенко с начала миграционного кризиса, однако первоначально он узнал о происходящем из СМИ.

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