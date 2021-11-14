Путин: Россия готова помочь в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Москва готова помочь в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом сообщило "РИА Новости", пишет агентство LETA со ссылкой на Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы готовы помочь любыми средствами, если, конечно, от нас будет что-то зависеть", — указал Путин.

В рамках гибридной атаки со стороны режима Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных мигрантов в Латвию, Литву и Польшу, большая часть из которых прибыли в Беларусь из Ирака.

С понедельника, 8 ноября, продолжаются массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

Евросоюз обвинил минский режим в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые направлены против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в августе прошлого года.

Россия до сих пор отрицала какую-либо ответственность Москвы и Минска за происходящее, утверждая, что в нем виноват Запад, который начал войну в Ираке и Афганистане.

В процитированном интервью Путин также отрицал какую-либо связь России с ситуацией на границе Беларуси с Европейским Союзом (ЕС).

Он опроверг и тот факт, что российская авиакомпания "Аэрофлот" непричастна к перевозке мигрантов в Минск.

Путин также заявил, что он дважды обсуждал ситуацию на белорусской границе с Лукашенко с начала миграционного кризиса, однако первоначально он узнал о происходящем из СМИ.