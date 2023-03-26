Путин: Россия и Китай - не военные союзники

Хотя Россия и Китай активно сотрудничают, однако они не являются военными союзниками, заявил российский президент России Владимир Путин.

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"Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что такое сотрудничество Москвы и Пекина не несет угрозы для Запада.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона пока нет никаких данных, которые бы говорили о том, что Китай поставляет оружие России для ведения войны в Украине.

При этом, по словам Байдена, он не ожидает никакой серьезной инициативы со стороны Пекина по поставкам оружия для России.

В интервью телеканалу Эй-би-си Байден также отметил, что если Пекин все-таки решится на поставку оружия Москве, то США введут жесткие санкции в отношении КНР.

По итогам состоявшегося 20-22 марта визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, стороны заявили об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая".

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Си Цзиньпин рассказали в основном об экономическом сотрудничестве двух стран. В частности Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки природного газа и нефти в Китай.